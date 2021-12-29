Мужчину, ранившего школьницу ножом на Петроградке, отправили на принудительное лечение

Мужчина был фигурантом дела о покушении на убийство.

Петроградский районный суд вынес приговор мужчине, который ударил 15-летнюю школьницу ножом в Петроградском районе. Об этом 31 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Борис Сенокосов обвинялся в покушении на убийство. Инцидент произошел 7 мая 2021 года. Злоумышленник напал на 15-летнюю девочку у дома на Большом проспекте, а затем скрылся. Школьницу доставили в больницу.

Сенокосова признали невменяемым. В связи с этим ему принудительно придется пройти лечение в психиатрической медицинский организации в стационарных условиях.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО