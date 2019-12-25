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Неизвестный мужчина напал на школьницу в Петроградском районе
Сегодня, 9:14
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kraratau27

Неизвестный мужчина напал на школьницу в Петроградском районе

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Он нанес девочке телесные травмы. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который 7 мая избил школьницу в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 мая.

Ночью 7 мая в правоохранительные органы обратилась 43-летняя администратор магазина одежды, которая рассказала правоохранителям, что на ее дочь совершил покушение неизвестный мужчина. Как сообщила мать девятиклассницы, примерно в девять часов вечера злоумышленник избил 15-летнюю девочку у дома на Большом проспекте, а затем скрылся. Школьницу доставили в больницу. Сейчас она находится там в удовлетворительном состоянии. 

Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего.

Фото: pixabay

Теги: дети, криминал, петроградский район, хулиганы, школьники
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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