В Колпино взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего

В полицию обратился отец пострадавшего мальчика.

Житель Колпино подозревает взрослого мужчину и пятиклассника в сексуальном насилии над его 6-летним сыном. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился А., житель Колпино. Он сообщил, что в марте 2020 года в своей квартире 37-летний А. и также в марте 2020 года ученик 5 класса совершали развратные действия сексуального характера в отношении его сына М. 2014 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Красногвардейском районе мужчина два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

Фото: Piter.tv