В Красногвардейском районе мужчина два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Задержанный совершал действия сексуального характера над ребенком в течение двух лет.

В Петербурге задержали мужчину, который в течение двух лет совершал действия сексуального характера в отношении своей 13-летней падчерицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 2 мая.

В пятницу, 30 апреля, в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший муж с 2018 по 2020 год насиловал ее дочь. Рассказать о случившемся девочка-подросток смогла только спустя время.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Отчима пострадавшей задержали, сейчас мужчина находится под арестом. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали режиссера за развращение 13-летней девочки.

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