Жесткая авария с двумя грузовиками произошла на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем 30 января в Калининском районе Петербурга произошла авария с двумя грузовиками. Очевидцы назвали случившееся "жестью".

Большегрузы не поделили дорогу на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. По предварительной информации, фура с полуприцепом при повороте не уступила дорогу КАМАЗу с буровой установкой. На опубликованных в сети снимках можно увидеть характер повреждений двух грузовиков. Сообщается, что никто не пострадал.

Ранее из-за аварии под Лосево с фурой и легковушкой образовалась пробка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Брусничкина, Артем Перевалов