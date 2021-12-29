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Жесткая авария с двумя грузовиками произошла на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского
Сегодня, 7:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жесткая авария с двумя грузовиками произошла на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем 30 января в Калининском районе Петербурга произошла авария с двумя грузовиками. Очевидцы назвали случившееся "жестью".

Большегрузы не поделили дорогу на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. По предварительной информации, фура с полуприцепом при повороте не уступила дорогу КАМАЗу с буровой установкой. На опубликованных в сети снимках можно увидеть характер повреждений двух грузовиков. Сообщается, что никто не пострадал.

Ранее из-за аварии под Лосево с фурой и легковушкой образовалась пробка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Брусничкина, Артем Перевалов

Теги: авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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