Из-за аварии под Лосево с фурой и легковушкой образовалась пробка

На участке, где произошло дорожное происшествие не работали фонари. Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу вечером, 28 января, произошла авария на Приозерском шоссе. На трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

На участке, где произошло дорожное происшествие не работали фонари. На кадрах записи можно наблюдать, что у фуры поврежден корпус кабины, у легковушки разбито лобовое стекло и левая часть корпуса также помята. Информации о пострадавших не поступало.

На месте инцидента уже работают полицейские. Добавим, что в районе аварии собралась пробка, автомобилисты находятся в ней уже более двух часов.

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" введено реверсивное движение из-за аварии с тремя грузовиками и двумя легковушками. По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек.

Фото: Яндекс.Карты

Видео: Piter.tv

