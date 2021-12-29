В Мурино по подозрению в убийстве 2-летней девочки задержали няню

На теле малышки обнаружили гематомы.

Накануне в Мурино задержали 34-летнюю гражданку Кыргызстана, которую подозревают в убийстве 2-летней девочки. Установлено, что женщина была няней малышки. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась мать ребенка, 34-летняя гражданка Узбекистана. Она рассказала, что ей позвонила няня и попросила забрать дочку, так как девочке стало плохо. Прибывшая на место женщина обнаружила свою дочь мертвой. На теле малышки имелись гематомы на спине и подбородке.

На тот момент смерть девочки наступила более суток назад. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить СК и прокуратуре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанной.

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Фото: Piter.TV