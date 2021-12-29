Неизвестные жестоко избили пенсионера в квартире на Старо-Петергофском проспекте

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

В воскресенье, 30 января, в полицию Петербурга обратилась местная жительница и заявила, что ее мужа-пенсионера избили неизвестные. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего с многочисленными травмами нашли в квартире на Старо-Петергофском проспекте. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом 7-8-9 ребер справа, гидротораксом справа, травматическим шоком, ушибом правой ушной раковины.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге ревнивец во время пьяной ссоры зарезал соперника и хотел избавиться от свидетельницы.

Фото: Piter.TV