В Петербурге ревнивец во время пьяной ссоры зарезал соперника и хотел избавиться от свидетельницы

Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранениями грудной клетки.

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах пьяной ссоры, в ходе которой был убит мужчина и ранена женщина. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт произошел во время распития спиртного в квартире на проспекте Большевиков. Житель Саратовской области из ревности убил хозяина квартиры. После чего он пытался избавиться от свидетельницы происшествия, 28-летней гражданки республики Узбекистан, снимавшей поднаем одну из комнат.

Девушку госпитализировали в НИИ скорой помощи с колото-резаными ранениями грудной клетки, гемарологическим шоком. Труп пострадавшего с колото-резаным ранением груди доставили в морг.

По подозрению в совершении преступления был задержан нападавший и 21-летняя девушка. Они так же, как и пострадавшая, снимали комнату в указанной квартире.

С места преступления изъяли следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, 2 окурка, вырез простыни и наволочки со следами вещества бурого цвета, нож, одежду со следами вещества бурого цвета, документы, три мобильных телефона, планшет, дактокарту трупа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого поместили в изолятор. Задержанную девушку после допроса отпустили.

Ранее в Петербурге ревнивец обстрелял курьера из-за неосторожного взгляда на девушку.

Фото: Piter.TV