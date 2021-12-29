В Петербурге ревнивец обстрелял курьера из-за неосторожного взгляда на девушку

В ночь на 27 января в Красногвардейском районе Петербурга произошел конфликт, который закончился стрельбой. Об этом стало известно Piter.TV.
Около 00:20 возле дома на Новочеркасском проспекте 21-летний курьер бросил неосторожным взгляд на девушку, которая сидела в автомобиле Hyundai Solaris. После этого молодого человека послали из машины матом, на что он ответил: "Спасибо, и вам того же".
Через несколько минут к парню вновь подъехал указанный автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Один из них был в балаклаве, начал кричать матом, толкаться, в итоге достал пистолет из кобуры и четыре раза выстрелил в сторону курьера. Два выстрела попали в грудь пострадавшему, пробив экран смартфона.
Сумма ущерба составила три тысячи рублей. Нарушителей разыскивает полиция.
Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.
Фото: Piter.TV
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