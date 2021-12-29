Что произошло в Петербурге 2 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 2 февраля.

Что произошло в Петербурге в среду, 2 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Вестибюль станции метро "Московская" с 7 февраля закроют на капремонт.

Вестибюль №2 станет недоступен для пассажиров с 21.00 6 февраля. В здании обновят облицовку, заменят системы пожаротушения, вентиляции, электросети, окна кассы и двери. Вход в вестибюль №1 будет ограничен ежедневно с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Стало известно о состоянии девочки, на которую с высоты упал мужчина.

Инцидент произошел утром 1 февраля: с балкона дома по Комендантскому проспекту выпал 46-летний мужчина и задел четвероклассницу, которая шла мимо с мамой. Мужчина погиб на месте, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии – ребенок получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, открытый перелом голени, рваную рану голени и ушиб затылка.

Суд на 2,5 месяца закрыл оптовую базу "Салова 52".

В декабре на вещевом рынке базы произошел крупный пожар, суд выяснил, что ООО "Петроинвест" и ООО "Центр оптовой торговли" не исправили выявленные нарушения пожарной безопасности. Всего обнаружили около 381 нарушения у обеих компаний. Организациям дали по 70 суток на устранение нарушений, в этот период им нельзя использовать свои помещения.

В Петербурге СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу угрозыска.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля: два инспектора ГИБДД вступили в конфликт с 24-летней оперуполномоченным угрозыска. Один из них толкнул ее руками в грудь, из-за чего девушка ударилась головой о стену, а второй повалил ее на пол и заломал руку. Девушке диагностировали закрытый перелом плечевой кости. Задержанному инспектору собираются предъявить обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

Всех троих намерены уволить из органов.

Появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный коронавирусом.

Контактировавшим с больным членам семьи необходимо отправиться на самоизоляцию на 7 дней и оформить больничный. Исключение делается для привитых и переболевших в течение года ковидом граждан. Тест у контактных лиц возьмут только при появлении симптомов, при признаках простуды горожан призвали обращаться в службу 122.

Кстати, петербургские родители, привившие детей от ковида, поделились опытом: они рассказали, что дети чувствовали себя нормально, не температурили и даже смогли пойти в школу на следующий день.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / Дорожный инспектор