Двух инспекторов ГИБДД и сотрудницу угрозыска уволят из МВД после драки

Напомним, ранее действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции и сломал ей руку, квалифицировали как "превышение должностных полномочий".

Двух инспекторов ГИБДД и сотрудницу угрозыска, которые устроили драку в отделении Василеостровского района, уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, была проведена служебная проверка.

В ходе изучения видеозаписей, установлено, что действия троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Руководством приняло решение уволить всех участников конфликта.

Напомним, ранее действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции и сломал ей руку, квалифицировали как "превышение должностных полномочий".

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.