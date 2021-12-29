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В Петербурге СК задержал одного из инспекторов ДПС после нападения на сотрудницу угрозыска

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В больнице у пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

Действия сотрудника ДПС, который толкнул сотрудницу 37-го отдела полиции и сломал ей руку, квалифицировали как "превышение должностных полномочий". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, ночью с 31 января на 1 февраля 34-летний инспектор ГИБДД во время конфликта с оперуполномоченным угрозыска толкнул ее руками в грудь. Девушка из-за этого ударилась спиной и головой о стену. После этого сотрудник ГИБДД повалил ее на пол и заломал руку.

В больнице у пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: гаи, гибдд, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Джураев Алим
Сегодня 11:32

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

«Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. Служить в органах могут или святые, или подлецы".

Феликс Эдмундович Дзержинский .

 

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