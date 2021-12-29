Появилась памятка для петербуржцев, у которых в семье есть зараженный коронавирусом

Стало известно, что даже после контакта с больным вакцинированные и переболевшие граждане без симптомов изоляции не подлежат.

Петербуржцам рассказали порядок действий при заболевании коронавирусом одного из членов семьи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В первую очередь, на самоизоляцию должны отправиться члены семьи, которые контактировали с больным. Это касается не вакцинированных и не болевших в коронавирусом в течение года. На самоизоляции они должны пробыть 7 дней. При этом тест на коронавирус у контактных лиц возьмут только при появлении симптомов.

Вакцинированные и переболевшие граждане без симптомов изоляции не подлежат.

Изолированным при этом нужно оформить больничный. Если симптомы коронавируса не проявятся, врач закроет листок нетрудоспособности через 7 дней. При любых признаках простуды необходимо обратиться в службу "122" или вызвать на дом врача.

Также Комздрав Петербурга перечислил основные симптомы "омикрона" у детей.

Фото: Piter.tv