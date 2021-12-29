Суд на 2,5 месяца закрыл оптовую базу "Салова 52"

В декабре на рынке произошел пожар.

Суд временно закрыл городской оптовый центр "Салова-52". ООО "Петроинвест" и ООО "Центр оптовой торговли" не исправили нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены ранее. Об этом 2 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Деятельность "Петроинвест" остановили на 70 суток. Организации запрещено использовать складские, производственные и офисные помещения. Всего было обнаружено почти 200 нарушений пожарной безопасности.

Аналогичное наказание вынесли и "Центру оптовой торговли". У нее зафиксировали 181 нарушение. Например, помещения не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, предел стойкости строительных конструкция здания не соответствует требуемой степени.

В течение 70 дней можно будет только вести работы по устранению нарушений.

Напомним, в декабре прошлого года на вещевом рынке на Салова произошел серьезный пожар. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на овощебазе на Софийской улице провели рейд.

Фото: ГУ МЧС по СПб