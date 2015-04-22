Пожар на складе вещевого рынка на улице Салова локализован

Огонь охватил три ангара на общей площади 1200 квадратных метров.

В Петербурге ликвидировали возгорание на территории склада вещевого рынка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 05:11. На улице Салова воспламенились три ангара размерами 20х20 метров и высотой 7 метров каждый с находящейся в них текстильной продукцией. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

В 05:28 возгоранию был присвоен дополнительный номер 1БИС. В 05:42 номер повысили до 2БИС. В 08:04 огонь удалось потушить. Сейчас на месте происшествия происходит тление завалов на общей площади 800 квадратных метров.

Ликвидацией пожара занимались 13 единиц техники и 62 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что во время пожара на улице Пионерстроя хозяин квартиры отравился угарным газом.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу