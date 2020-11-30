Во Фрунзенском районе спасатели тушат склад вещевого рынка

Огонь охватил три ангара на общей площади 1200 квадратных метров.

Рано утром 13 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар на территории склада вещевого рынка. Об это сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в 05:11. Огонь охватил три ангара на общей площади 1200 квадратных метров. В 05:42 пожару присвоен дополнительный номер 2БИС.

По уточненной информации, на территории находятся восемь пристроенных друг к другу ангаров с текстильной продукцией. Габариты каждой постройки составляют 20 на 20 метров, высота – семь метров. В МЧС сообщили об угрозе распространения огня на рядом стоящие ангары.

Информации о пострадавших не поступало. С огнем борются 62 спасателя и 13 единиц техники.

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Фото: Piter.TV