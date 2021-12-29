Полиция провела профилактический рейд на Софийской овощебазе

Проверено почти 350 иностранцев, из них 88 человек доставлены в отделы полиции для административного разбирательства.

Сотрудники ГУ МВД России при поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд на территории Софийской овощебазы по выявлению нарушений, в первую очередь в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Проверено почти 350 иностранцев, из них 88 человек доставлены в отделы полиции для административного разбирательства. В отношении 63 мигрантов полицейские составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ). Также составлен один протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 5 фактов нарушения ПДД на территории рынка. Это отсутствие страховки, управление неисправным автомобилем, использование автомашины без государственных регистрационных знаков, управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС.

Недавно в Петербурге мигрант наврал об избиении в полиции, чтобы избежать выдворения из России.

Видео: МВД