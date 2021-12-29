В Петербурге мигрант наврал об избиении в полиции, чтобы избежать выдворения из России

В ходе служебной проверки мигрант вновь был опрошен и пояснил, что обратиться в больницу с жалобой на полицию ему посоветовали родственники.

В Петербурге полицейские опровергли информацию об избиении задержанного мигранта. В травмпункте он сообщил, что в одном из отделений полиции его избили сотрудники. Во время проверки информации оказалось, что мужчина всё это выдумал. Об этом стало известно Piter.tv.

По данным МВД, 17 января сотрудник полиции остановил для проверки гражданина Узбекистана, у которого отсутствовали документы. Без применения силы мигрант был доставлен для разбирательства в отдел полиции. Там мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали бригаду скорой помощи и доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи осмотрели его и, не выявив проблем со здоровьем, вернули полицейским. Мужчина вновь был доставлен в отдел полиции, привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и отпущен.

Как оказалось, позже правонарушитель вновь обратился за медицинской помощью, но уже в Мариинскую больницу. Там он заявил врачам, что его якобы избили полицейские. Медицинский осмотр подтверждений полученных травм не нашел, и в установленном порядке информация была передана в полицию.

В ходе служебной проверки мигрант вновь был опрошен и пояснил, что обратиться в больницу с жалобой на полицию ему посоветовали родственники. Записи с камер видеонаблюдения также подтвердили, что в отношении мигранта противоправных действий не совершалось.

В МВД отметили, что это не редкая тактика, которую применяют мигранты-нарушители, чтобы избежать задержания и последующего выдворения из России.

Фото: Piter.tv