В Петербурге задержанный обвинил сотрудников полиции в избиении

Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. Проводится проверка.

Мужчина, задержанный сотрудниками полиции, обвинил правоохранителей в избиении. Об этом стало известно Piter.tv.

Из травмпункта на Васильевском острове поступила телефонограмма. В ней говорилось, что к ним обратился 21-летний мужчина. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, гематомы лица, головы, области спины и грудной клетки. Он сообщил, что его в отделении избили сотрудники полиции.

Пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. Проводится проверка.

Ранее жителя Ленобласти избили в пивной лавке, но он сказал, что упал на катке. Медики констатировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга со сдавлением правого полушария субдуральной гематомой, перелом костей основания черепа.

Фото: Piter.tv