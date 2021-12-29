Жителя Ленобласти избили в пивной лавке, но он сказал, что упал на катке

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 9 января, в больницу №40 самостоятельно обратился 44-летний житель Рощино. Медики констатировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга со сдавлением правого полушария субдуральной гематомой, перелом костей основания черепа, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Сам мужчина сообщил, что упал на катке в Зеленогорске 6 января. Однако накануне, 12 января, в полицию обратилась жена пострадавшего и заявила, что ее мужа избили. Полицейские выяснили, что 49-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития алкогольной продукции, нанес удар в правую челюсть пострадавшему.

Известно, что подозреваемый в 2006 году был осужден Военный судом Северо-Кавказского округа по статье об убийстве на 18 лет. Мужчина освободился 28 января 2020 года.

Фото: Piter.tv