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Стало известно о состоянии девочки, на которую из окна на Комендантском упал мужчина

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Полицией установлено, что 46-летний мужчина выпал с балкона своей квартиры.

Стало известно о состоянии четвероклассницы, на которую утром 1 февраля из окна дома по Комендантскому проспекту упал мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицией установлено, что 46-летний мужчина выпал с балкона своей квартиры. При падении он упал на четвероклассницу, которая шла мимо дома с мамой.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом костей правой голени нижней трети со смещением, рваной раной нижней трети правой голени, ушибом затылочной части головы.

Видео: Piter.tv

 

Теги: комендантский проспект, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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