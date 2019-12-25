Что произошло в Петербурге 2 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 2 августа.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 2 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге возобновили работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы на открытом воздухе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор в конце июля. Для работы аттракционов необходимо было получить уникальный QR-код в Смольном, сотрудники должны быть привиты антикоронавирусной вакциной, на развлекательной площадке должен вестись строгий подсчет посетителей. Фуд-кортам пришлось сделать раздельные вход и выход для посетителей, а также соблюсти аналогичные правила о вакцинации. Островкам потребовалось установить защитные экраны и также вакцинировать сотрудников.

Мужчина под наркотиками попал в ДТП на Мебельной улице.

Инцидент произошел поздним вечером 1 августа. Водитель "БМВ" не пропустил "Тойоту", у которой было преимущество в движении. Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, все признаки наркотического опьянения были налицо. Известно, что две недели назад автомобилиста уже привлекали к ответственности за езду "под кайфом".

Все арендаторы должны покинуть "Апраксин двор" на полгода или год.

АО "Апраксин двор" должно будет передать петербургскому комитету имущественных отношений все территории комплекса. Организация распоряжалась ими на основе договора доверительного управления, однако его срок истек, а продлить договор нельзя из-за требований антимонопольного законодательства. Помещения передадут в управление ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса", только после этого начнется поиск новых арендаторов.

В Петербурге появятся еще одна частная линия трамвая.

По словам вице-губернатора Максима Соколова, она свяжет Шушары и Славянку. Движение по первому из двух участков планируется запустить в 2023 году, линия заработает в рамках государственно-частного партнерства по аналогии с работой частного трамвая "Чижик". На линии от Шушар до Славянки пустят 22 низкопольных трамвая. На данный момент ведутся проектные работы.

В Московском и Фрунзенском районах полицейские провели миграционный профилактический рейд.

Полиция проверила десятки точек общественного питания и более 30 мест проживания иностранцев. Для разбирательств в отделы доставили более 250 мигрантов, 176 из которых находятся в России с нарушением закона. Еще несколько десятков иностранцев привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.

Забор в Муринском парке могут не сносить до 2024-го года.

Участок, на котором планировалось строить вторую очередь спорткомплекса "Анна Нова", останется в аренде до 2024 года. Договор продлили в июле текущего года. Поэтому до этого срока территория будет окружена забором, в комитете имущественных отношений сообщили, что забор легален. При этом огражденный участок входит в перечень зеленых насаждений общего пользования и вовсе не может быть застроен.

Двух ладожских нерп выпустили на волю.

В естественную среду обитания отправились подопечные Фонда друзей балтийской нерпы по имени Орешек и Бурнев. По словам сотрудников, нерпы хорошо питались и были дисциплинированны, поэтому быстрее остальных поправились и выросли. Набравшие вес нерпы больше не будут мерзнуть в воде и смогут быстро приспособиться к диким природным условиям.

Коллаж: Piter.TV

Фото:ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор; МВД