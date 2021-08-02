Вице-губернатор Соколов рассказал, на каких направлениях могут появиться частные трамвайные линии

Впервые механизм государственно-частного партнерства применили при запуске "Чижика".

В Петербурге появятся еще одна частная линия трамвая. Он свяжет Шушары и Славянку. Участок разбили на два этапа, движение по первому планируют запустить в 2023-м году. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Трамвайную линию запустят в рамках государственно-частного партнерства. Механизм на себе опробовал "Чижик", который курсирует в Красногвардейском районе.

На линии от Шушар до района Славянка пустят 22 низкопольных трамвая. На данный момент идут проектные работы.



Максим Соколов назвал и другие перспективные направления, где могла бы проходить частная линия трамвая. Например, от Шушар в Колпино или от Шушар в Пулково.

Фото: Piter.TV