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Вице-губернатор Соколов рассказал, на каких направлениях могут появиться частные трамвайные линии
Сегодня, 10:38
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Вице-губернатор Соколов рассказал, на каких направлениях могут появиться частные трамвайные линии

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Впервые механизм государственно-частного партнерства применили при запуске "Чижика".

В Петербурге появятся еще одна частная линия трамвая. Он свяжет Шушары и Славянку. Участок разбили на два этапа, движение по первому планируют запустить в 2023-м году. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Трамвайную линию запустят в рамках государственно-частного партнерства. Механизм на себе опробовал "Чижик", который курсирует в Красногвардейском районе. 

На линии от Шушар до района Славянка пустят 22 низкопольных трамвая. На данный момент идут проектные работы. 

Максим Соколов назвал и другие перспективные направления, где могла бы проходить частная линия трамвая. Например, от Шушар в Колпино или от Шушар в Пулково. 

Фото: Piter.TV

Теги: общественный транспорт, трамвай, чижик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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