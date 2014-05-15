Двух ладожских нерп выпустили на волю

За время нахождения в центре по спасению нерп животные окрепли.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили на волю двух подопечных. В естественную среду обитания вернулись Орешек и Бурнев.

Нерпы вели себя дисциплинировано, хорошо питались, и потому выросли быстрее всех остальных животных в центре. Так как нерпы набрали вес, то они больше не будут мерзнуть в воде. Первым в Ладогу уполз Орешек, он был спокоен. Бурнев был более настороженным, но тоже присоединился к собрату.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы выбрали имена для трех спасенных нерпят.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99