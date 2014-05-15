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Двух ладожских нерп выпустили на волю
Сегодня, 12:38
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Двух ладожских нерп выпустили на волю

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За время нахождения в центре по спасению нерп животные окрепли.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили на волю двух подопечных. В естественную среду обитания вернулись Орешек и Бурнев.

Нерпы вели себя дисциплинировано, хорошо питались, и потому выросли быстрее всех остальных животных в центре. Так как нерпы набрали вес, то они больше не будут мерзнуть в воде. Первым в Ладогу уполз Орешек, он был спокоен. Бурнев был более настороженным, но тоже присоединился к собрату. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы выбрали имена для трех спасенных нерпят. 

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: нерпы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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