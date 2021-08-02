На юге Петербурга полицейские провели миграционный профилактический рейд

На выходных в Московском и Фрунзенском районах Петербурга полиция провела профилактические рейды, направленные на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Полицейские проверили десятки точек общественного питания и более 30 мест проживания иностранных граждан. В отделы полиции для разбирательства было доставлено более 250 иностранных граждан.
Выяснилось, что 176 мигрантов находятся на территории РФ с нарушением закона. Все они привлечены к административной ответственности. Еще несколько десятков иностранцев привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.
В Московском районе также был найден склад с контрафактным алкоголем, почти 200 литров. Поддельная продукция изъята, возбуждено административное дело.
Ранее мигранты устроили бои без правил ночью на Казанской улице.
Видео: МВД
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