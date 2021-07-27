Мигранты устроили бои без правил ночью на Казанской улице

Жители Петербурга рассказали о драке, которая произошла в центре города этой ночью. В сети появилось видео с места событий.
По словам очевидцев, тротуар и часть проезжей части на Казанской улице временно превратились в импровизированный ринг.
Разборки были похлеще, чем на боях ММА – судя по возгласам, кто-то посмел осквернить чью-то матушку.
Написал автор поста "ВКонтакте"
В драке принимали участие как минимум шесть человек. Одни дрались, другие – пытались их разнять. Однако через несколько минут участники потасовки вновь сходились в кулачном бою. В ход шли не только руки, но и ноги.
Никаких подробностей случившегося не сообщается.
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