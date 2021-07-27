Мигранты устроили бои без правил ночью на Казанской улице

Тротуар и часть проезжей части превратились в импровизированный ринг.

Жители Петербурга рассказали о драке, которая произошла в центре города этой ночью. В сети появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, тротуар и часть проезжей части на Казанской улице временно превратились в импровизированный ринг.

Разборки были похлеще, чем на боях ММА – судя по возгласам, кто-то посмел осквернить чью-то матушку. Написал автор поста "ВКонтакте"

В драке принимали участие как минимум шесть человек. Одни дрались, другие – пытались их разнять. Однако через несколько минут участники потасовки вновь сходились в кулачном бою. В ход шли не только руки, но и ноги.

Никаких подробностей случившегося не сообщается.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина выстрелил в соседа из-за замечания о громкой музыке.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб