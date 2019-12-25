В Ленобласти мужчина выстрелил в соседа из-за замечания о громкой музыке

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".

Вечером 24 июля конфликт между двумя соседями из-за громкой музыки закончился стрельбой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на дачном участке в деревне Плотичное во Всеволожском районе Ленобласти. 41-летний мужчина сделал замечание своему 60-летнему соседу из-за громкой музыки. Вместо того чтобы сделать тише, пенсионер взял в руки пистолет и выстрелил в своего оппонента, но промахнулся. После этого между мужчинами завязалась драка.

В ходе потасовки пенсионер приставил пистолет к голове соседа и сказал, что убьет его. Мужчина дважды нажал на курок, но выстрелов не последовало, так как в обойме не было патронов.

Дебошира задержали и изъяли у него оружие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Подозреваемого поместили в изолятор.

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Фото: pexels.com