На Добровольцев хулиган стрелял из пневматики по детскому саду

В полицию на него пожаловалась напуганная 66-летняя петербурженка.

В Красносельском районе утро 2 июля началось со стрельбы по детскому саду. Молодой горожанин учился пользоваться пистолетом прямо из окна своей квартиры. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о произошедшем поступила в полицию от 66-летней местной жительницы, которая испугалась за людей на улице. Дама рассказала стражам порядка, что неизвестный хулиган стреляет по детcкому саду из пистолета на улице Добровольцев. Она отметила, что выстрелы производятся из окна балкона.

На место случившегося приехали оперативники, которые быстро изъяли у злоумышленника оружие и 17 металлических шариков. Молодого человека, подозреваемого в противоправных действиях, задержали и доставили в участок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в "Озерках" на 16-летнюю девушку напали ровесницы. Бандитки серьезно избили школьницу.

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