В "Озерках" на 16-летнюю девушку напали ровесницы

Подростки избили гуляющую по парку девушку. Пострадавшая не планирует писать заявление в полицию.

В пятницу, 2 июля, в парке рядом с метро "Озерки" на школьницу с кулаками накинулись сверстницы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка обратилась к полицейским на станции городской подземки после нападения. Пострадавшая рассказала стражам порядка, что возле озера на нее напали две девушки-подруги ее возраста. Они повалили неприятельницу на землю и начали избивать. По словам потерпевшей, одна из агрессивных школьниц выглядела на 16 лет и была одета в черную футболку, кремовую юбку, темные кеды. Второй нападавшей на вид 18 лет, одета была толстовку фиолетового цвета, черную юбку и светлые кеды, на голове - кепка. Обе девушки среднего роста, волосы до лопаток.

На данный момент пострадавшая писать заявление в правоохранительные органы не планирует.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Иркутской области арестовали убившую подростка 16-летнюю девушку. Она уже попадала в поле зрения полиции по нескольким правонарушениям, но не могла быть привлечена к уголовной ответственности в силу возраста.

Фото: pixabay