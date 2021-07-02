Подозреваемая будет находиться под стражей до конца августа.

В Иркутской области арестовали убившую подростка 16-летнюю девушку. Об этом заявили представители пресс-службы городского суда в Братске. Известно, что фигурантка уголовного дела будет находиться под стражей до конца августа. Такое решение инстанция приняла в соответствии с ходатайством следователя.

Рассмотрено ходатайство в отношении 16-летней девочки, нанесшей ножевое ранение 14-летнему мальчику 30 июня, вследствие чего наступила его смерть. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой по 29 августа 2021 года. пресс-служба городского суда Братска

Напомним, что в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Между ней и 14-летним школьником произошел конфликт. Девочка подошла к мальчику во время его прогулки около Театральной площади. Подозреваемая ударила жертву ножом-бабочкой. Очевидцы событий вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался в карете скорой помощи. В МВД по горячим следам нашли преступницу. Ей оказалась 16-летняя жительница поселка Кузнецовка Братского района. Она уже попадала в поле зрения полиции по нескольким правонарушениям, но не могла быть привлечена к уголовной ответственности в силу возраста.

СК возбудил дело в отношении директора иркутского детдома, где подросток насиловал детей.

Видео: Telegram/LifeShot