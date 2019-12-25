По статье 105 УК РФ обвиняется 16-летняя девушка.

В Братске задержали подозреваемую в убийстве школьника. Об этом сообщили правоохранительные органы. Подозреваемая была объявлена в розыск со вчерашнего дня. Известно, что девушка воспитывалась в неблагополучной семье. Она состоит на учете в ПДН и нигде не обучается в настоящее время. Ранее россиянка уже привлекалась к ответственности за кражу. Сейчас ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 105. Сейчас следователи уточняют обстоятельства трагедии.

Напомним, что конфликт между несовершеннолетними произошел 30 июня на Театральной площади. Во время конфликта у местной жительницы оказался в кармане нож-бабочка. Известно, что 16-летняя девушка с холодным оружием атаковала 14-летнего подростка. Она ударила его ножом прямо в грудь. Некоторое время мальчик еще был жив, но он погиб по пути в больницу. Подозреваемой удалось сбежать с места преступления.

В Иркутской области поймали сбежавших заключенных.

Фото: Telegram/LifeShot