СК возбудил дело в отношении директора иркутского детдома, где подросток насиловал детей

Ольга Витько отстранена от должности директора детского дома.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил два уголовных дела в отношении директора местного детского дома, где подросток насиловал воспитанников. Речь идет о ситуации, которая произошла в "Центре помощи детям". Ольга Витько подозревается в нарушениях по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Против самого мальчика ведется расследование по части 4 статьи 132 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий, а также насильственных действиях сексуального характера по отношению к лицам, не достигшим 14-летнего возраста.

Надзорное ведомство считает, что директор детдома знала о том, что 12-летний подросток совершил противоправные действия против детей, но не уведомила об этом правоохранительные органы. По факту произошедшего было только инициировано внутреннее расследование.

Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления. пресс-служба СК РФ по региону

Со 2 июля Витько будет отстранена от занимаемой должности. Сейчас ей выбирается мера пресечения. Подозреваемый в преступлении мальчик находится на медицинском обследовании в психиатрической больнице на обследовании.

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Фото: Следственный комитет России