Babr Mash: Директор российского приюта год покрывала насиловавшего детей подростка

В ТГ-канале рассказали о преступлениях, произошедших в приюте Иркутска.

Директор российского приюта Ольга Витько год покрывала насиловавшего детей подростка. Об этом рассказали представители Telegram-канала Babr Mash. В источнике уточнили, что говорят о ситуации, которая произошла в "Центре помощи детям", расположенного в Иркутске.

Предположительно, 12-летний мальчик заставлял 3-5-летних детей вступать с ним в интимную близость. Глава приюта боялась придавать эти происшествия огласке из-за того, что могла пострадать ее репутация. Сотрудники Центра самостоятельно решили обратиться в правоохранительные органы. В результате следователям удалось опросить пострадавших.

Также воспитатели попросили оградить мальчиков от агрессии подростка. В ответ они получали отписки.Известно, что директору приюта может грозить уголовное наказание по статье за халатность. В этом случае максимальный срок заключения составит до трех месяцев.

Работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать.

Видео: Telegram / Babr Mash