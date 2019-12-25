Что произошло в Петербурге 28 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 28 февраля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 28 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На антивоенной акции в Петербурге 27 февраля задержали 640 человек.

На несанкционированную акцию у Гостиного двора вновь собрались порядка 1500 человек, митингующие пробыли у станции метро с 16.00 до 22.30. Полиция увезла в отделы 640 человек, всем им грозит административная ответственность. Одного из петербуржцев, участвовавшего в аналогичном митинге 25 февраля, арестовали на 25 суток и признали виновным в призывах к участию в несогласованной акции.

Штукатурка обвалилась в переходе на станции "Выборгская".

Инцидент произошелв час-пик: огромный кусок штукатурки свалился с потолка в подземном переходе и рассыпался. К счастью, никто из людей не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Проверку системы централизованного оповещения населения в Петербурге перенесли.

Изначально общегородская проверка была запланирована на 2 марта, в этот день по всему городу должны были зазвучать сирены и громкоговорители. Новую дату проверки в комитете по информатизации и связи пока не назвали.

Сотрудник, устроивший ДТП на набережной канала Грибоедова, уволен из ОВД.

Старший инспектор ДПС Адмиралтейского района протаранил 13 припаркованных на набережной автомобилей, поскольку был пьян. ДТП случилось вечером 25 февраля у дома 50-54. Как выяснилось, от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, водитель попал под административное дело за нарушение ПДД. Инспектора уволили из органов внутренних дел.

Сайты российских СМИ подверглись DDoS-атакам.

Атака СМИ группировкой хакеров Anonymous произошла днем в понедельник. На сайтах изданий "Фонтанка.ру", "Известия", "Коммерсантъ", Forbes, ТАСС появились одинаковые тексты провокационного содержания, якобы написанные от лица журналистов.

Комтранс Петербурга предупредил о сбоях при оплате проезда по Apple и Google Pay.

Также проблемы могут возникнуть с оплатой сервисом Samsung Pay. В комитете призвали использовать проездной "Подорожник" или пластиковую банковскую карту для оплаты проезда. Те же сервисы могут быть недоступны также для оплаты товаров в магазинах и услуг в различных заведениях.

Смольный обсудит с бизнесом коронавирусные послабления.

Встреча состоится 28 февраля. Чиновники и предприниматели обсудят отмену QR-кодов и смягчение других коронавирусных ограничений. При этом, по данным "Фонтанки", решение об отмене QR-кодов согласовали еще на прошлой неделе.

Коллаж: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Миша Ланцов