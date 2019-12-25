Сотрудник, устроивший ДТП на набережной канала Грибоедова, уволен из ОВД

В отношении виновника ДТП руководство УМВД РФ провело служебную проверку. По ее результатам принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Сотрудник, устроивший ДТП на набережной канала Грибоедова уволен из органов внутренних дел. Об этом Piter.tv сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленбласти.

По данным МВД, 25 февраля в 19:36 у дома 50-54 по набережной канала Грибоедова старший инспектор ДПС Адмиралтейского района, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на припаркованные автомобили (13 машин).

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него были составлены административные материалы за нарушения ПДД, автомобиль был помещен на спецстоянку. В отношении виновника ДТП руководство УМВД РФ провело служебную проверку. По ее результатам принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Фото: Piter.tv