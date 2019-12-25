Сотрудник, устроивший ДТП на набережной канала Грибоедова, уволен из ОВД

Сотрудник, устроивший ДТП на набережной канала Грибоедова уволен из органов внутренних дел. Об этом Piter.tv сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленбласти.
По данным МВД, 25 февраля в 19:36 у дома 50-54 по набережной канала Грибоедова старший инспектор ДПС Адмиралтейского района, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на припаркованные автомобили (13 машин).
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него были составлены административные материалы за нарушения ПДД, автомобиль был помещен на спецстоянку. В отношении виновника ДТП руководство УМВД РФ провело служебную проверку. По ее результатам принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Фото: Piter.tv
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