Проверку системы централизованного оповещения населения в Петербурге перенесли

О новой дате проведения в Смольном сообщает позднее.

В Петербурге отменили комплексную техническую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Планировалось, что 2 марта 2022 года в городе зазвучат сирены и громкоговорители. Такая проверка проводится ежегодно. Новая дата проверки пока не определена.

Подобные мероприятия проводятся на для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств для оповещения населения для ЧС. Проверка проходит не только на улице, но и на телеканалах и радиостанциях.

Фото: Piter.tv