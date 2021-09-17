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Сайты российских СМИ подверглись DDoS-атакам
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Сайты российских СМИ подверглись DDoS-атакам

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Также взламывают и другие сайты.

Днем в понедельник, 28 февраля, ряд российских сайтов, в том числе сайтов СМИ, подвергся DDoS-атакам. Об этом сообщили "Фонтанка", "Коммерсантъ", "Известия", Forbes и другие. 

На главной странице появляется текст провокационного содержания, якобы написанный от лица журналистов. Однако внизу послание подписано группировкой хакеров Anonymous.

Так, "Фонтанка" предупредила своих читателей о возможных сбоях и предложила на некоторое время воспользоваться соцсетями издания, а также принесла извинения за неудобства.

Фото: скриншот Piter.tv; Pexels

Теги: ddos-атака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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