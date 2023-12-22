Хакеры совершили атаку на серверы СПбГУ

Как рассказал проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко, атака стала причиной сбоя в работе вычислительной сети и серверной инфраструктуры.

Серверы СПбГУ подверглись атаке. Из-за этого произошел сбой в работе сайта и внутренней электронной базы университета. Об этом сообщили на ректорском совещании 14 февраля.

Как рассказал проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко, атака стала причиной сбоя в работе вычислительной сети и серверной инфраструктуры. Студенты вуза пожаловались, что не могли войти в личные кабинеты на порталах и в сервисах СПбГУ.

Сейчас специалисты управления по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование. В СПбГУ пообещали повысить меры защиты информационных ресурсов и сделать все возможное для предотвращения подобных атак в последующем.

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Фото: Pxhere