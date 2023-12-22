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Хакеры совершили атаку на серверы СПбГУ
Сегодня, 14:03
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Хакеры совершили атаку на серверы СПбГУ

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Как рассказал проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко, атака стала причиной сбоя в работе вычислительной сети и серверной инфраструктуры.

Серверы СПбГУ подверглись атаке. Из-за этого произошел сбой в работе сайта и внутренней электронной базы  университета. Об этом сообщили на ректорском совещании 14 февраля.

Как рассказал проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко, атака стала причиной сбоя в работе вычислительной сети и серверной инфраструктуры. Студенты вуза пожаловались, что не могли войти в личные кабинеты на порталах и в сервисах СПбГУ. 

Сейчас специалисты управления  по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование. В СПбГУ пообещали повысить меры защиты информационных ресурсов и сделать все возможное для предотвращения подобных атак в последующем.

Ранее мы писали, что Татьяна Черниговская рассказала о своей учёбе в СПбГУ и современных студентах.

Фото: Pxhere

Теги: ddos-атака, спбгу, хакеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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