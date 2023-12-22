Татьяна Черниговская рассказала о своей учёбе в СПбГУ и современных студентах

СПбГУ для научного деятеля – это не просто здание и название, а особый мир.

Директор института когнитивных исследований СПбГУ, профессор, академик РАО Татьяна Черниговская, рассказала "Петербургскому дневнику" о своём университете, который она называет домом. Научный деятель вспомнила свои студенческие годы, а также упомянула традиции университета и особенности современных студентов.

Во времена студенчества Черниговской, СПбГУ считался классическим университетом. Тогда в вузе преподавали люди, окончившие университет еще в XIX веке. Их манера поведения была иной – они ходили, сидели и говорили по-другому. Однако, по мнению Черниговской, это не означает, что тогда было лучше, а сейчас хуже. СПбГУ для неё – это не просто здание и название, это особый мир. Это лучшее, что создало человечество за свою историю, подобно музеям, архивам и театрам.

Также Черниговская высказала своё мнение о мышлении современных студентов. Он отметила, что из-з стремительной цифровизации и легкого доступа к информации у детей и молодых людей сложилось ложное впечатление, что им ничего особенно знать не надо, ведь они всегда могут найти ответы в интернете. Это вызывает интеллектуальную лень или даже разврат. Черниговская выступает против того, чтобы облегчать жизнь студентам, аспирантам, докторантам и профессорам. Он уверен, что жизнь нужно усложнять, потому что именно таким образом человек развивается.

Учёный прокомментировала дипфейк, созданный студентом СПбГУ для прямой линии Владимира Путина. Он ответила на вопрос о том, напугал ли её такой подход.

Нет, меня не напугал такой продвинутый студент. Меня напугало другое: отсутствие этики поведения, непонимание того, с чем мы имеем дело, когда мы говорим об искусственном интеллекте высокого полета. Недаром сейчас так много говорят об этике искусственного интеллекта. Я вхожу в бюро совета по методологии и философии искусственного интеллекта при президиуме Академии наук и в курсе тех дискуссий, которые на эту тему ведутся. Есть мировые комиссии по биоэтике, нейроэтике, а с искусственным интеллектом что делать? Я сама присутствовала на нескольких очень серьезных форумах, где вставал вопрос о доверии искусственному интеллекту. Он нам не врет? Мы должны себя защитить. Мы должны понимать, как нам себя вести, что допустимо, а что нет. Должны понимать, где фейк, а где правда. Это те вопросы, ответы на которые нам нужно будет найти уже в ближайшее время. Татьяна Черниговская, директор института когнитивных исследований СПбГУ, профессор, академик РАО

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге представили Sukhoi Superjet с символикой СПбГУ.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"