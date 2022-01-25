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В СПбГУ рассказали, кто был двойником Путина на прямой линии

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В вузе подчеркнули, что университет не принимал участие в подготовке дипфейка, но известно, кто именно является его автором.

Аноним, скрывавшийся за дипфейком Владимира Путина, оказался студентом СПбГУ. Информацию "Петербургскому дневнику" подтвердила пресс-служба вуза.

Напомним, что "клон" пообщался с президентом в ходе Прямой линии 14 ноября. Он уточнил у российского лидера, действительно ли он имеет много двойников, а также спросил, как президент относится к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

В СПбГУ подчеркнули, что университет не принимал участие в подготовке дипфейка, но в вузе знают, кто именно является его автором. Как выяснилось это преуспевающий в учёбе молодой человек, изучающий цифровые технологии и возможности ИИ. Университет выразил гордость за своего студента.

Наш главный выпускник – Путин Владимир Владимирович – человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть.

Пресс-служба СПбГУ

Ранее мы сообщили о том, что в  Минтрансе сообщили о формировании параметров реализации ВСМ Москва – Петербург.

Видео: Telegram /Зарубин

Теги: санкт-петербург, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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