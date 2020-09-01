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В Минтрансе сообщили о формировании параметров реализации ВСМ Москва – Петербург
Сегодня, 14:31
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В Минтрансе сообщили о формировании параметров реализации ВСМ Москва – Петербург

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Специалисты определили основные параметры реализации, разработали финансовую и организационную модели.

Глава Минстранса РФ Виталий Савельев заявил о том, что финансовая модель строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург полностью сформирована. Об этом информирует ТАСС.

Руководитель отметил, что решение о реализации проекта стало поистине знаковым событием для страны. В профильном ведомстве определили основные параметры реализации, разработали финансовую и организационную модели. Ожидается, что эффект от создания ВСМ многократно превысит вложения в неё.

Ранее в Минфине РФ уточняли, что окончательная стоимость и структура финансирования ВСМ Москва — Петербург находятся в процессе доработки. Напомним, что проект строительства ВСМ был утверждён в 2021 году. Её протяжённость составила 680 км.  Дорога будет проходить по территории шести регионов. Речь идёт о Москве, Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областях.

Ранее Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России.

Фото: Российская академия транспорта

Теги: всм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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