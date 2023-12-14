Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России

Глава РФ оценил развитие дорожной структуры в стране.

Российский президент Владимир Путин призвал создать эффективную и работоспособную структуру по развитию ВСМ (высокоскоростной магистрали) в стране. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик объяснил, что федеральное правительство, а также мэрия Москвы, Сбербанк думают над этим вопросом и предлагают решения. При этом внутри государства развиваются авиационные и железнодорожные средства передвижения, создана высокоскоростная дорога. В скором времени в эксплуатацию войдет первый этап дороги "Москва-Петербург", после чего строители перейдут на южный участок.

На сегодняшний день нужно создать эффективную и работоспособную структуру (по развитию ВСМ в России), которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план. Это все возможно. Владимир Путин, президент РФ

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.