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Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России

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Глава РФ оценил развитие дорожной структуры в стране.

Российский президент Владимир Путин призвал создать эффективную и работоспособную структуру по развитию ВСМ (высокоскоростной магистрали) в стране. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик объяснил, что федеральное правительство, а также мэрия Москвы, Сбербанк думают над этим вопросом и предлагают решения. При этом внутри государства развиваются авиационные и железнодорожные средства передвижения, создана высокоскоростная дорога. В скором времени в эксплуатацию войдет первый этап  дороги "Москва-Петербург", после чего строители перейдут на южный участок.

На сегодняшний день нужно создать эффективную и работоспособную структуру (по развитию ВСМ в России), которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план. Это все возможно.

Владимир Путин, президент РФ

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.

Теги: владимир путин, всм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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