Глава РФ рассказал о финансовых расчетах с иностранцами.

Доля рубля во внешней торговле России выросла до 40 процентов. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил, что национальная валюта в стране никогда не стоит на месте, так как реагирует на различные внешние условия, в том числе речь идет и о растущем спросе внутри РФ. В текущей обстановке решение о продаже валютной выручки сыграло важную роль в укреплении нацвалюты. Однако речь идет о временной мере правительства. По мнению российского президента, коллективный Запад сам себе стреляет в ногу, когда ограничивает Россию использовать американские доллары и евро. Между тем доля рубля во внешней торговле России на сентябрь текущего года выросла до 40 процентов, юаня — 33 процента. В это же время доля доллара и евро снизилась до 24 процентов.

Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.