Глава РФ считает, что проблема является просчетом правительства.

Российский президент Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик отметил,что стоимость товара будет улучшаться для населения, так как по этому вопросу уже две недели назад состоялся разговор с главой министерства по сельскому хозяйству страны.

Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства...Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что цены на яйцо в России на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли. Согласно последним данным от Росстата, к 4 декабря стоимость увеличилась на 42,4 процентов. В целях стабилизации ситуации федеральные власти предприняли ряд мер, включая обнуление таможенной пошлины на ввоз в страну порядка 1,2 миллиарда яиц. Данная мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году