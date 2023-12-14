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Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару

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Глава РФ оценил ситуацию, в которой оказалась Аргентина.

Привязка национальной валюты России к американскому доллару приводит к резкому сокращению социальных расходов. Журналисты спросили у Владимира Путина о том, как он относится к решению Аргентины перейти в финансовых расчетах на американский доллар. Политик отметил, что латиноамериканская страна ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Владимир Путин отметил, что любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии для своих  граждан.

Если нет нацвалюты, уже ничего не подпечатаешь, есть только один путь - сокращение бюджетных расходов на социальную сферу, жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий расходов на медицину, на дороги, на внутреннюю безопасность.

Владимир Путин, президент РФ

В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.

Теги: аргентина, владимир путин, доллар, нацвалюты, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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Kedappeque Tierevew
Сегодня 14:40


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