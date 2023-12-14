В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин

Глава РФ оценил происходящее на линии соприкосновения.

В зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик заметил, что общая протяженность всей линии боевого соприкосновения в регионе конфликта превышает две тысячи километров.

Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч. Владимир Путин, президент РФ

Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.