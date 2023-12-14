В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных, сообщил Путин

В зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик заметил, что общая протяженность всей линии боевого соприкосновения в регионе конфликта превышает две тысячи километров.
Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО.
Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.
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