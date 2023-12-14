Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО

Глава РФ рассказал, что все необходимые процессы должны быть налажены.

Российское министерство по обороне публично доложило руководству страны о том, что процедуры в отношении раненных солдат и офицеров в зоне специальной военной операции могут решаться в пунктах реабилитации, поэтому бойцам не нужно возвращаться в часть за документами. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил, что после госпиталей пострадавшие военнослужащие сразу могут поступить в пункты для реабилитации, так как сейчас этот процесс налажен или мероприятия находятся на завершающем этапе.

Я видел эти вопросы в письмах. Все-таки ситуация там поменялась. Может быть, у вас устаревшие данные, или у меня не точные, но, как мне доложили в министерстве обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин заметил, что обязательно проверит, налажена ли также работа, связанная с предоставлением раненым бойцам жилья, предоставлением льгот, с оформлением документов.

Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.