  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:31
103
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военных дронами

0 0

Глава РФ прокомментировал обстановку на СВО.

Российский президент Владимир Путин рассказал о ситуации с обеспечением российских военнослужащих отечественными дронами в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик заметил, что невозможно не заметить, что ситуация с дронами улучшается.

Это факт. Но, конечно, вы правы, не всегда хватает, не всегда всё получается. Я уже говорил, у нас всё-таки линия фронта вы знаете сколько? Почти 2000 километров, и конечно... не везде все вовремя поставляется.

Владимир Путин, президент РФ

Путин указал на влияние политических элит Запада на решения МОК по России.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.

Теги: беспилотники, владимир путин, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии