Глава РФ оценил требования, которые выдвигают в МОК к атлетам из РФ.

Российский президент Владимир Путин дал рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил, что отечественное министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) должны принять взвешенное решение по участию наших атлетов в международных соревнованиях. Эксперты должны внимательно проанализировать те условия, которые выдвигает МОК. По словам представителя Кремля, речь может идти о политически мотивированных, искусственных условиях, нацеленных на то, чтобы отсечь лидеров в отрасли, претендующих на золотые, серебряные или бронзовые медали. В частности, на Олимпиаду в париже в 2024 году могут не попасть спортсмены из ЦСКА или "Динамо", так как эти клубы якобы связаны с вооруженными силами.

Если цель в этом — отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или он, наоборот, загибается, то тогда надо, чтобы Минспорт и ОКР проанализировали и приняли взвешенное решение. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году